Аксёнов похвалил Зеленского за регулярные платежи за квартиру в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал президента Украины Владимира Зеленского примерным плательщиком квартирных платежей.

«Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, человек даже не приезжает, не живёт, а оплачивает», — заявил Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

О приобретении супругой президента Украины Еленой Зеленской квартиры в посёлке Ливадия на Южном берегу Крыма стало известно в 2019 году. При этом в пресс-службе главы государства настаивали на том, что недвижимость была куплена в 2013 году, до возвращения полуострова в состав России.

В прошлом году Сергей Аксёнов пригласил Зеленского посетить полуостров.

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