В штабе Зеленского опровергли сообщения о недвижимости его жены в Крыму

Короткая ссылка
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о том, что его жена купила недвижимость в Крыму по заниженной стоимости. Там отметили, что квартира куплена по рыночной цене.
В штабе Зеленского опровергли сообщения о недвижимости его жены в Крыму
  • РИА Новости

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене», — цитирует пресс-службу Зеленского РИА Новости.

Там добавили, что после покупки были уплачены все налоги и сборы, а недвижимость задекларирована Зеленским.

По данным агентства, ранее Reuters со ссылкой на данные о доходах и реестр недвижимости сообщило о том, что Елена Зеленская купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить