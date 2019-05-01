В штабе Зеленского опровергли сообщения о недвижимости его жены в Крыму
- РИА Новости
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене», — цитирует пресс-службу Зеленского РИА Новости.
Там добавили, что после покупки были уплачены все налоги и сборы, а недвижимость задекларирована Зеленским.
По данным агентства, ранее Reuters со ссылкой на данные о доходах и реестр недвижимости сообщило о том, что Елена Зеленская купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости.