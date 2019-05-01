В штабе Зеленского опровергли сообщения о недвижимости его жены в Крыму

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о том, что его жена купила недвижимость в Крыму по заниженной стоимости. Там отметили, что квартира куплена по рыночной цене.

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене», — цитирует пресс-службу Зеленского РИА Новости.

Там добавили, что после покупки были уплачены все налоги и сборы, а недвижимость задекларирована Зеленским.

По данным агентства, ранее Reuters со ссылкой на данные о доходах и реестр недвижимости сообщило о том, что Елена Зеленская купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости.