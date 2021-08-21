Токаев рассказал о союзнических отношениях Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве с главой России Владимиром Путиным рассказал о союзнических отношениях двух стран.

Как сообщает ТАСС, лидер Казахстана отметил, что отношения двух государств развиваются успешно.

«Казахстан и Россия являются союзниками: мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка, проблемы безопасности, тем более — вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства, динамично», — сказал Токаев.

Он также добавил, что сопредельные регионы двух стран дают 70% двустороннего товарооборота.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным рассказал о торговых отношениях между двумя странами.