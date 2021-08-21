Токаев рассказал о союзнических отношениях Казахстана и России

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве с главой России Владимиром Путиным рассказал о союзнических отношениях двух стран.
Токаев рассказал о союзнических отношениях Казахстана и России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, лидер Казахстана отметил, что отношения двух государств развиваются успешно.

«Казахстан и Россия являются союзниками: мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка, проблемы безопасности, тем более — вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства, динамично», — сказал Токаев.

Он также добавил, что сопредельные регионы двух стран дают 70% двустороннего товарооборота. 

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным рассказал о торговых отношениях между двумя странами.

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