Премьер Казахстана рассказал о торговых отношениях с Россией

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным рассказал о торговых отношениях между двумя странами.

«Хочу отметить, что отношения между нашими странами динамично развиваются по всему спектру двусторонних отношений... Хотел бы отметить, что после сложного для всех 2020 года в текущем году восстанавливается динамика торгово-экономических отношений», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Мамин, по итогам прошлого года, по его данным, торговля между Россией и Казахстаном сократилась на 9%, однако за январь — июнь 2021 года наблюдается увеличение объёмов торговли на 27%.

«Ещё один важный фактор — в сравнении с допандемийным периодом 2019 года этот показатель (за январь — июнь. — RT) вырос на 19%», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан.