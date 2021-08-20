В Госдуме прокомментировали слова Климкина о необходимости общего успеха Украины и США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что только с помощью Соединённых Штатов Украина сможет «остановить» Россию.

«Выступая с такими пассажами, Климкин подчёркивает, что власти Киева не являются самостоятельными. Говоря о независимости, они имеют в виду на самом деле разрыв всяческих отношений с Российской Федерацией, отношений политических, культурных, экономических, что противоречит здравой логике, учитывая нашу историю и учитывая общемировые тенденции, связанные с развитием интеграционных процессов, экономической кооперации и другими явлениями, которые называют процессами глобализации», — заявил он.

Депутат добавил, что вместо того, чтобы развивать связи между Россией и Украиной, делается ставка на США и их союзников.

«Заявление Климкина интересно тем, что он не валяет дурака, а прямо указывает на то, что есть так называемые власти в Киеве и есть настоящие власти, которые находятся очень далеко, за океаном, и которые определяют матрицу поведения киевских властей... Есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован чётко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию», — подчеркнул Новиков.

Как ранее заявил Климкин, неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к «свёртыванию борьбы за новые демократии», в том числе за «новую Украину».