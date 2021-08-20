Бывший глава МИД Украины Климкин сообщил, как Киев сможет «остановить» Россию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что только с помощью Соединённых Штатов Украина сможет «остановить» Россию.

«Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех США необходим — только с ними можно остановить Россию и (президента России Владимира. — RT) Путина», — приводит URA.RU сообщение Климкина, которое он опубликовал в своём Facebook-аккаунте.

Он пояснил, что США пока не справилась с созидательной деятельностью в Афганистане.

По мнению экс-министра, это схоже с ситуацией на Украине в том смысле, что Киев выиграл в «борьбе с Россией», но ещё не стал частью Запада.

Ранее он прокомментировал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита Евросоюза с участием президента России Владимира Путина.