Зеленский высказался о необходимости прямых переговоров с Путиным
- Reuters
Об этом Зеленский заявил журналистам. Заявление опубликовано на сайте президента Украины.
«На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключённых, я другого выхода не вижу», — сказал Зеленский.
В сентябре 2019 года между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Россия среди прочих передала Украине моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Подробнее — в материале RT.
В 2019 году уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.