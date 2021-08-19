Зеленский высказался о необходимости прямых переговоров с Путиным

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопроса украинских заключённых, отбывающих наказание в Крыму.
Зеленский высказался о необходимости прямых переговоров с Путиным
  • Reuters

Об этом Зеленский заявил журналистам. Заявление опубликовано на сайте президента Украины.

«На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключённых, я другого выхода не вижу», — сказал Зеленский.

В сентябре 2019 года между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

Россия среди прочих передала Украине моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Подробнее — в материале RT.

В 2019 году уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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