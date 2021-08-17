На Украине сообщили о запасах газа в подземных хранилищах

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Согласно данным украинской компании «Укртрансгаз», запасы газа в подземных хранилищах страны составляют 17,6 млрд кубометров.
На Украине сообщили о запасах газа в подземных хранилищах
  • © РИА Новости / Александр Мазуркевич

Об этом сообщается на сайте компании.

При этом на начало августа запасы газа составляли около 17 млрд кубометров. В «Укртрансгазе» отмечали, что это на 23% меньше прошлогодних показателей, но на 14,5% выше, чем объём газа в украинских подземных хранилищах на начало августа за последние пять лет.

В конце июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в стране пройдёт проверка газораспределительных компаний.

При этом глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.

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