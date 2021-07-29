На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну

Глава украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире радиостанции «Новое время» о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.

По его словам, якобы может даже произойти демонтаж труб для недопущения возможности транзита газа в будущем.

«Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически «Газпром» может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать новый объём дополнительных мощностей на август для транзита газа через Украину.