«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на август
- Reuters
На аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 млн кубометров в сутки, уточняет агентство.
При этом неделей ранее прошёл основной аукцион на бронирование твёрдых транзитных мощностей украинской ГТС. Тогда компания выкупила весь предлагавшийся объём (15 млн кубометров в сутки).
В начале июля «Газпром» не стал бронировать транзитные мощности на украинском и польском направлениях на период с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года.
В Кремле назвали увеличение транзита газа через Украину коммерческой темой.