«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на август

«Газпром» не стал бронировать новый объём дополнительных мощностей на август для транзита газа через Украину. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

На аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 млн кубометров в сутки, уточняет агентство.

При этом неделей ранее прошёл основной аукцион на бронирование твёрдых транзитных мощностей украинской ГТС. Тогда компания выкупила весь предлагавшийся объём (15 млн кубометров в сутки).

В начале июля «Газпром» не стал бронировать транзитные мощности на украинском и польском направлениях на период с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года.

В Кремле назвали увеличение транзита газа через Украину коммерческой темой.