На Украине проведут проверку газораспределительных компаний

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в стране пройдёт проверка газораспределительных компаний.
На Украине проведут проверку газораспределительных компаний
  • © Klaus Ohlenschläger / picture alliance
  • globallookpress.com

Он отметил, что обширная часть рынка распределения газа в стране находится в руках бизнесмена Дмитрия Фирташа и Киеву необходимо разобраться, как такое могло произойти. 

«На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% областных газораспределительных компаний, это непосредственно имеет отношение к господину Фирташу, против которого введены персональные санкции», — цитирует Данилова ТАСС.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.

Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

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