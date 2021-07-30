На Украине проведут проверку газораспределительных компаний
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Он отметил, что обширная часть рынка распределения газа в стране находится в руках бизнесмена Дмитрия Фирташа и Киеву необходимо разобраться, как такое могло произойти.
«На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% областных газораспределительных компаний, это непосредственно имеет отношение к господину Фирташу, против которого введены персональные санкции», — цитирует Данилова ТАСС.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.
Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.