На Украине проведут проверку газораспределительных компаний

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в стране пройдёт проверка газораспределительных компаний.

Он отметил, что обширная часть рынка распределения газа в стране находится в руках бизнесмена Дмитрия Фирташа и Киеву необходимо разобраться, как такое могло произойти.

«На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% областных газораспределительных компаний, это непосредственно имеет отношение к господину Фирташу, против которого введены персональные санкции», — цитирует Данилова ТАСС.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.

Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.