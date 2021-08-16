Таджикистан разрешил посадку самолёта из Афганистана с военными на борту

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Таджикистан разрешил самолёту из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление информации и печати Министерства иностранных дел республики.
Таджикистан разрешил посадку самолёта из Афганистана с военными на борту
  • Pixabay

«Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолёта, вылетевшего из Афганистана, в аэропорту города Бохтар (Хатлонская область Таджикистана)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «были высажены более 100 афганских военнослужащих».

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

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