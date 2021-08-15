Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о «ненавидящих Россию» украинцах
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По мнению эксперта, отношение украинцев к России выражено в объективной социологии, согласно которой значительная часть испытывает симпатию.
«Я напомню, что после последней статьи нашего президента, в которой ключевой темой стало заявление, что русские и украинцы — один народ, последний опрос показал, что половина украинцев считает так же, и это в условиях русофобской кампании, которая проводится в стране», — сказал он.
Шаповалов добавил, что «абсолютная часть не ненавидит Россию и не будет её ненавидеть».
Ранее депутат Рады Олег Волошин заявил, что на Украине есть «часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души».