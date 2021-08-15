Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о «ненавидящих Россию» украинцах

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT высказывание депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина о том, что некоторые украинцы не полюбят Россию даже при условии передачи части её территорий.

По мнению эксперта, отношение украинцев к России выражено в объективной социологии, согласно которой значительная часть испытывает симпатию.

«Я напомню, что после последней статьи нашего президента, в которой ключевой темой стало заявление, что русские и украинцы — один народ, последний опрос показал, что половина украинцев считает так же, и это в условиях русофобской кампании, которая проводится в стране», — сказал он.

Шаповалов добавил, что «абсолютная часть не ненавидит Россию и не будет её ненавидеть».

Ранее депутат Рады Олег Волошин заявил, что на Украине есть «часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души».