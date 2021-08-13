В Абхазии частично сняли ограничения на пересечение границы с Россией
- РИА Новости
Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.
Отмечается, что в начале августа в Москве сотрудники МИД Абхазии провели переговоры с представителями Минэкономразвития России. На рабочих встречах обсуждался вопрос взаимодействия в рамках исполнения распоряжения правительства России, регулирующего порядок пересечения иностранцами границы между Россией и Абхазией.
«В соответствии с данным распоряжением, частично снимаются ограничения на пересечение иностранными гражданами абхазо-российской государственной границы», — говорится в заявлении МИД Абхазии.
Уточняется, что находящиеся на территории республики иностранцы должны обратиться в абхазский МИД с удостоверяющими личность документами для оформления разрешения на выезд в Россию.
В июне власти Абхазии обратились за помощью в борьбе против коронавирусной инфекции к России.
На прошлой неделе, 7 августа, в республику доставили 5 тыс. доз вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт».