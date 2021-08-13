В Абхазии частично сняли ограничения на пересечение границы с Россией

В МИД Абхазии сообщили о частичной отмене ограничений на пересечение абхазо-российской границы иностранными гражданами.

Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.

Отмечается, что в начале августа в Москве сотрудники МИД Абхазии провели переговоры с представителями Минэкономразвития России. На рабочих встречах обсуждался вопрос взаимодействия в рамках исполнения распоряжения правительства России, регулирующего порядок пересечения иностранцами границы между Россией и Абхазией.

«В соответствии с данным распоряжением, частично снимаются ограничения на пересечение иностранными гражданами абхазо-российской государственной границы», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

Уточняется, что находящиеся на территории республики иностранцы должны обратиться в абхазский МИД с удостоверяющими личность документами для оформления разрешения на выезд в Россию.

В июне власти Абхазии обратились за помощью в борьбе против коронавирусной инфекции к России.

На прошлой неделе, 7 августа, в республику доставили 5 тыс. доз вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт».