Абхазия приобрела пять тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник лайт»

Короткая ссылка
В Абхазию доставили пять тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник лайт» — препараты для республики приобрёл глава абхазской диаспоры в Москве (МАД) Беслан Агрба.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Абхазии.

«Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении пяти тысяч доз вакцины «Спутник лайт», которая 6 августа доставлена в республику», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве отметили, что переговоры с Россией о поставках российских вакцин вел лично президент республики Аслан Бжания.

В июне власти Абхазии обратились за помощью в борьбе против коронавирусной инфекции к России. По словам главы Минздрава республики Эдуарда Бутбы, в регионе растёт уровень заболеваемости COVID-19.

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 888. Выздоровели 18 205 человек, 326 умерли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить