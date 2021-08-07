Абхазия приобрела пять тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник лайт»

В Абхазию доставили пять тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник лайт» — препараты для республики приобрёл глава абхазской диаспоры в Москве (МАД) Беслан Агрба.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Абхазии.

«Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении пяти тысяч доз вакцины «Спутник лайт», которая 6 августа доставлена в республику», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве отметили, что переговоры с Россией о поставках российских вакцин вел лично президент республики Аслан Бжания.

В июне власти Абхазии обратились за помощью в борьбе против коронавирусной инфекции к России. По словам главы Минздрава республики Эдуарда Бутбы, в регионе растёт уровень заболеваемости COVID-19.

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 888. Выздоровели 18 205 человек, 326 умерли.