Абхазия приобрела пять тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник лайт»
Об этом сообщается на сайте Минздрава Абхазии.
«Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении пяти тысяч доз вакцины «Спутник лайт», которая 6 августа доставлена в республику», — говорится в официальном заявлении.
В ведомстве отметили, что переговоры с Россией о поставках российских вакцин вел лично президент республики Аслан Бжания.
В июне власти Абхазии обратились за помощью в борьбе против коронавирусной инфекции к России. По словам главы Минздрава республики Эдуарда Бутбы, в регионе растёт уровень заболеваемости COVID-19.
Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 888. Выздоровели 18 205 человек, 326 умерли.