Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с пандемией COVID-19

Власти Абхазии обратились за помощью в борьбе против коронавирусной инфекции к России, заявил глава Минздрава республики Эдуард Бутба.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обратились к Российской Федерации с просьбой усилить помощь при необходимости и возобновить приезд российских медиков для несения службы вахтовым методом. Этот вопрос рассматривается», — сказал министр.

Он добавил, что в Абхазии растёт количество инфицированных COVID-19.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам учёного, с одной стороны, прививка необходима как профилактическое средство от этого заболевания, а с другой, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет.