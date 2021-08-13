Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
«Сегодня со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошёл на участке пограничной заставы Беляны», — заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский.
В ведомстве уточнили, что автомобиль, на котором доставили беженцев, не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооружённым силам Польши.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, расширяющие полномочия военных по охране границы страны.