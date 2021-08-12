Лукашенко рассказал о борьбе с пандемией коронавируса в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна на достойном уровне справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко рассказал о борьбе с пандемией коронавируса в Белоруссии
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«В Беларуси на сегодняшний день нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех: мы справляемся с этой бедой на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, политических дрязг», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Белоруссии превысило 456 тыс.

Председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков надеется, что белорусская вакцина от коронавируса будет применяться в следующем году.

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