В Белоруссии за сутки выявили 966 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 456 247.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 450 248 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 463 902 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.