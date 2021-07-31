В Минске рассказали о белорусской вакцине от COVID-19
- РИА Новости
Он сообщил, что «на сегодняшний день прототип вакцины создан, её называют по-иному кандидатской вакциной».
Гусаков рассказал, что «теперь остаётся её проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания».
«Надеемся, что в следующем году мы передадим уже для широкой вакцинации... Вопрос производства нашей вакцины прорабатывается Министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим заданием справились», — цитирует ТАСС главу НАН.
Ранее в Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 445 048.