В Минске рассказали о белорусской вакцине от COVID-19

Председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о белорусской вакцине от COVID-19.

Он сообщил, что «на сегодняшний день прототип вакцины создан, её называют по-иному кандидатской вакциной».

Гусаков рассказал, что «теперь остаётся её проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания».

«Надеемся, что в следующем году мы передадим уже для широкой вакцинации... Вопрос производства нашей вакцины прорабатывается Министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим заданием справились», — цитирует ТАСС главу НАН.

Ранее в Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 445 048.