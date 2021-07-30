В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 445 048

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 445 048.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 439 162 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Проведено в общей сложности 7 276 318 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.