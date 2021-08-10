Белорусский дипломат рассказал о риске кризиса отношений с Украиной

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Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев, который накануне побывал в МИД Украины, довёл до украинского внешнеполитического ведомства озабоченность Минска недружественными действиями Киева.
Белорусский дипломат рассказал о риске кризиса отношений с Украиной
  • Reuters

Как отметили в посольстве Белоруссии, в ходе встречи в украинском МИД на поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, «даны исчерпывающие комментарии».

«До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами», — сообщили в дипмиссии.

Дипломат заявил о заинтересованности Белоруссии в нормальных добрососедских отношениях с Украиной и выразил надежду на «возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога».

9 августа белорусский президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции заявил, что Минск признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».

Украина предостерегла временного поверенного в делах Белоруссии, что высказывания белорусского президента о Крыме могут рассматриваться как «соучастие в преступлении Кремля».

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет». Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчёркивали, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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