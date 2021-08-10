Киев предостерёг Минск после слов Лукашенко о Крыме

Украина предостерегла временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева, что высказывания белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме могут рассматриваться как «соучастие в преступлении Кремля».

«Прежде всего белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Александром Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины со всеми связанными международно-правовыми последствиями», — говорится в заявлении украинского МИД.

Как добавили в министерстве, такими словами Лукашенко «нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права».

9 августа белорусский президент во время пресс-конференции заявил, что Минск признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.