Генсек ОДКБ посетил боевой пост на границе Армении с Азербайджаном

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась посетил боевой пост на границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского Минобороны.
Генсек ОДКБ посетил боевой пост на границе Армении с Азербайджаном
  • РИА Новости

«Генсек ОДКБ, в частности, посетил боевой пост, расположенный в Ерасхе, ознакомился с приграничной обстановкой. Станислав Зась был проинформирован о нарушениях режима прекращения огня, совершённых Вооружёнными силами Азербайджана за последние несколько недель», — приводит ТАСС заявление.

Ранее представитель пресс-службы Генштаба ВС Армении Самвел Асатрян сообщил о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны.

Позднее в Министерстве обороны Азербайджана опровергли данное заявление и назвали его дезинформацией.

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