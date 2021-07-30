В Азербайджане опровергли заявление Армении о нарушении воздушной границы

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Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией заявление ВС Армении о попытке нарушения воздушной границы страны.

«Распространённая армянской стороной информация о якобы сбитых ... беспилотниках, принадлежащих азербайджанской армии, не соответствует действительности», — сообщает Минобороны Азербайджана в своём Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что это «очередная дезинформация противоположной стороны».

Ранее представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян сообщил о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны.

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