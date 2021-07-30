В Азербайджане опровергли заявление Армении о нарушении воздушной границы
«Распространённая армянской стороной информация о якобы сбитых ... беспилотниках, принадлежащих азербайджанской армии, не соответствует действительности», — сообщает Минобороны Азербайджана в своём Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что это «очередная дезинформация противоположной стороны».
Ранее представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян сообщил о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны.