Погранохрана Литвы сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией

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Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы заявила, что услышала несколько отдельных выстрелов на границе с Белоруссией.
Погранохрана Литвы сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией
  • Reuters

Об этом сообщает Delfi.

«В светлое время суток сотрудники СОГГ услышали несколько отдельных выстрелов на территории Белоруссии, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет», — пишет агентство.

Уточняется, что литовским пограничникам не пришлось применять какое-либо служебное оружие или специальные средства в связи с этим.

Ранее министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал о литовских военнослужащих на границе с Белоруссией.

В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.

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