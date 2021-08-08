Погранохрана Литвы сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией
- Reuters
Об этом сообщает Delfi.
«В светлое время суток сотрудники СОГГ услышали несколько отдельных выстрелов на территории Белоруссии, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет», — пишет агентство.
Уточняется, что литовским пограничникам не пришлось применять какое-либо служебное оружие или специальные средства в связи с этим.
Ранее министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал о литовских военнослужащих на границе с Белоруссией.
В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.