Магазины в Минске обязали убрать с полок товары из Украины, Литвы и Польши

Владельцы магазинов в Минске должны убрать с полок товары государств, которые ввели санкции против Белоруссии. К ним относятся Украина, Литва и Польша, заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша. А их товары стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать», — сказал он.

Кухарев добавил, что власти жёстко поставили вопрос перед торговыми сетями и в противном случае будут применяться другие меры.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.