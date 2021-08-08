Магазины в Минске обязали убрать с полок товары из Украины, Литвы и Польши
Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша. А их товары стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать», — сказал он.
Кухарев добавил, что власти жёстко поставили вопрос перед торговыми сетями и в противном случае будут применяться другие меры.
В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.