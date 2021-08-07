Политологи прокомментировали заявление экс-депутата Рады о разделе Украины

Политологи Юрий Светов и Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировали заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева о том, что страну готовят к разделу и глобальному гражданскому противостоянию.

По словам Светова, это политическая риторика представителей партии, которые находятся в оппозиции к «Слуге народа».

«Внешним управленцам страны совершенно невыгоден развал Украины, разделение её на части, потому что тем самым они потеряют такой центр напряжения в Европе, на который они весьма активно нажимают там, где им нужно», — считает политолог.

В свою очередь, Александр Дудчак отметил, что Украина и так разделена и единственное, благодаря чему держатся её отдельные территории, — это капитал.

«Это связано и с производством, и с экспортом, и с обогащением тех, кто пока может это делать. На Украину пришёл крупный международный капитал и выдавливает все возможные ресурсы из неё», — уверен он.

Эксперт добавил, что власти страны сами способствуют процессу распада. Это, в частности, видно по недавнему призыву президента Украины Владимира Зеленского к населению Донбасса.

«Зеленский сам призвал, например, жителей Донбасса уйти... Так что украинская власть способствует этому процессу — распаду Украины. Но я думаю, что говорить, что Украина прямо развалится, рано. По крайней мере, сейчас», — уточнил политолог.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что страну готовят к разделу и глобальному гражданскому противостоянию.

По мнению Мураева, это может произойти уже осенью, а сейчас проходит мобилизация радикально настроенных граждан.