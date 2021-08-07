Премьер Эстонии поднимет вопрос о мигрантах в Литве в Совбезе ООН

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала поднять тему миграционного кризиса в Литве в Совете Безопасности ООН.

Об этом сообщает LRT.

«Мы решили поддержать Литву дипломатическими усилиями... мы поднимем этот вопрос там (о притоке мигрантов в Литву на Совбезе ООН. — RT). На сентябрь запланированы... встречи с представителями США и европейских союзников, с которыми мы также поговорим о поддержке Литвы», — заявила эстонский премьер-министр.

В июле замглавы эстонского Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев заявил об усилении патрулирования границ государства из-за наплыва мигрантов в Литву.

Страны Балтии ранее в совместном заявлении выразили готовность защищать границу ЕС от нелегальных мигрантов из Белоруссии.

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