В ДНР прокомментировали заявление Зеленского о Донбассе

Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Ознакомившись с последними высказываниями Владимира Зеленского, возникает то самое чувство, которое в современном мире принято называть «испанским стыдом» — когда очень неловко за слова и поступки другого человека. Так, украинский президент размышляет о том, что «Донбасс никогда не будет русской территорией». То есть пробелы в образовании господина Зеленского настолько велики, что он, по всей видимости, никогда не слышал о том, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом», — отметила она.

Никонорова призвала Зеленского как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории и заодно выяснить разницу между понятиями «русский» и «российский».

«Что касается призывов господина Зеленского в адрес жителей республик... то здесь он, по сути, открыто подтверждает, что украинские власти до сих пор не понимают истинных причин конфликта в Донбассе. Конфликта, который начался не только и не столько из-за действительно объективно существующей любви к России, а прежде всего из-за нежелания Киева слышать нас, наше мнение, наше несогласие с беззаконием событий на Майдане», — заключила она.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

Украинский лидер рекомендовал тем жителям Донбасса, которые любят Россию и хотят вхождения в её состав, «искать себе место в России».

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что Зеленский таким образом высказал то, о чём уже не раз говорили многие украинские политики, — что «им нужна земля Донбасса, но не нужны люди», которые на ней проживают.