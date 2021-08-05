Захарова заявила, что Зеленский кидает в народ Украины камень раздора
- РИА Новости
До этого Зеленский заявил, что оставаться жить в Донбассе тем, кто считает себя русским, — это ошибка.
«Вместо того чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, вместо выполнения обещаний о мире украинский лидер избавляется от своего электората.
Ранее Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией» и что крымские города «вернутся домой».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.