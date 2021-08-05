Захарова заявила о переходе Киева к национализму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что национальная политика Киева перешла к национализму.

Так она в своём Telegram-канале прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе.

«Киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — написала она.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

Украинский лидер рекомендовал тем жителям Донбасса, которые любят Россию и хотят вхождения в её состав, «искать себе место в России».

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что что Зеленский таким образом высказал то, о чём уже не раз говорили многие украинские политики, — что «им нужна земля Донбасса, но не нужны люди», которые на ней проживают.