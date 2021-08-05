В Киргизии арестовали экс-премьера Сариева
«Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Темира Сариева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства», — приводит Интерфакс заявление.
Отмечается, что Сариев арестован до 30 сентября.
2 августа сообщалось, что экс-президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек для участия в следственных действиях. Он был ранее объявлен в розыск в рамках уголовного дела, касающегося проекта «Кумтор».
По информации бывшего премьера страны Феликса Кулова, Акаев приехал в Бишкек добровольно для дачи показаний.