В Киргизии арестовали экс-премьера Сариева

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Бывшего премьер-министра Киргизии Темира Сариева арестовали в рамках уголовного дела, связанного с проектом «Кумтор». Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

«Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Темира Сариева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства», — приводит Интерфакс заявление.

Отмечается, что Сариев арестован до 30 сентября.

2 августа сообщалось, что экс-президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек для участия в следственных действиях. Он был ранее объявлен в розыск в рамках уголовного дела, касающегося проекта «Кумтор».

По информации бывшего премьера страны Феликса Кулова, Акаев приехал в Бишкек добровольно для дачи показаний.

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