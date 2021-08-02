Экс-президент Киргизии заявил о готовности сотрудничать со следствием

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев после допроса в Госкомитете национальной безопасности заявил о готовности рассказать о реализации проекта «Кумтор».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Я готов чистосердечно рассказать, как реализовывали проект «Кумтор». Я приехал сотрудничать, помогать следствию», — сказал он.

Акаева доставили в Бишкек 2 августа для участия в следственных действиях. Он был ранее объявлен в розыск в рамках уголовного дела, касающегося проекта «Кумтор».

По информации бывшего премьера страны Феликса Кулова, Акаев приехал в Бишкек добровольно для дачи показаний.