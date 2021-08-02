Экс-президент Киргизии заявил о готовности сотрудничать со следствием
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Об этом сообщает Интерфакс.
«Я готов чистосердечно рассказать, как реализовывали проект «Кумтор». Я приехал сотрудничать, помогать следствию», — сказал он.
Акаева доставили в Бишкек 2 августа для участия в следственных действиях. Он был ранее объявлен в розыск в рамках уголовного дела, касающегося проекта «Кумтор».
По информации бывшего премьера страны Феликса Кулова, Акаев приехал в Бишкек добровольно для дачи показаний.