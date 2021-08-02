Sputnik: экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек

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Бывший президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Бишкек для участия в следственных действиях. Об этом информирует Sputnik Киргизия.
Sputnik: экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

В сообщении говорится, что Акаева доставили в Госкомитет национальной безопасности для проведения допроса.

Агентство отмечает, что экс-президент Киргизии был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, касающегося проекта «Кумтор».

В мае бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова задержали по подозрению в коррупции

В феврале 2020 года в Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева по делу о даче взятки в размере $10 тыс.

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