Sputnik: экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек
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В сообщении говорится, что Акаева доставили в Госкомитет национальной безопасности для проведения допроса.
Агентство отмечает, что экс-президент Киргизии был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, касающегося проекта «Кумтор».
В мае бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова задержали по подозрению в коррупции.
В феврале 2020 года в Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева по делу о даче взятки в размере $10 тыс.