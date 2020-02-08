В Киргизии задержали замминистра транспорта за взятку в $10 тысяч

Короткая ссылка
В Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева по делу о даче взятки в размере $10 тыс. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности республики (ГКНБ).
В Киргизии задержали замминистра транспорта за взятку в $10 тысяч

«7 февраля сотрудниками Антикоррупционной службы (АКС) ГКНБ Киргизии в ходе следственно-оперативных мероприятий в городе Бишкеке при даче части взятки в размере $10 тыс. задержан с поличным замминистра транспорта и дорог Киргизии Ногойбаев, а также директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля», — сообщили Интерфаксу в ведомстве.

Как отмечается, замминистра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе, которые проходили фигурантами по зарегистрированным материалам досудебного производства.

По данному факту начато досудебное производство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить