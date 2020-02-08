В Киргизии задержали замминистра транспорта за взятку в $10 тысяч

В Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева по делу о даче взятки в размере $10 тыс. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности республики (ГКНБ).

«7 февраля сотрудниками Антикоррупционной службы (АКС) ГКНБ Киргизии в ходе следственно-оперативных мероприятий в городе Бишкеке при даче части взятки в размере $10 тыс. задержан с поличным замминистра транспорта и дорог Киргизии Ногойбаев, а также директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля», — сообщили Интерфаксу в ведомстве.

Как отмечается, замминистра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе, которые проходили фигурантами по зарегистрированным материалам досудебного производства.

По данному факту начато досудебное производство.