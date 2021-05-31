В Киргизии заявили о задержании экс-премьера по подозрению в коррупции

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Бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
В Киргизии заявили о задержании экс-премьера по подозрению в коррупции
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Отмечается, что прокуроры продолжают расследование фактов коррупции при работах по разработке месторождения «Кумтор».

«На основании полученных в ходе следствия доказательств 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 («Коррупция») УК КР, был задержан экс-премьер министр Омурбек Бабанов», — приводит агентство Kabar сообщение.

В феврале 2020 года в Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева по делу о даче взятки в размере $10 тыс.

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