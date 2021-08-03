В МИД Литвы заявили, что среди нелегальных мигрантов есть россияне

Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Литвы и Белоруссии, есть россияне.

«У нас был диалог с представителем России, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, власти Литвы «их тоже будут возвращать».

Также Адоменас заявил, что граждане Ирака составляют две трети нелегальных мигрантов, поэтому Литва будет контактировать с иракскими властями, «так же как и с другими странами».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-литовской границе, заявил, что в ЕС «неоднократно отвергали такое использование мигрантов» Белоруссией.

Министерство иностранных дел Белоруссии назвало бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой.