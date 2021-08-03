Оппозиция на Украине назвала циничными слова Зеленского о Крыме

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала циничным пиаром слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».

«Речи Владимира Зеленского о преодолении раскола в украинском обществе и объединении страны кардинально расходятся с его реальными делами. В недавнем интервью телеканалу «Дом» он на чистом русском языке рассуждал о своей любви к Крыму, его природе», — говорится в заявлении партии.

Политики назвали странными заявления Зеленского одновременно с блокированием подачи пресной воды на полуостров.

«На фоне принятых решений очередное интервью Зеленского, обращённое к жителям Крыма и неподконтрольных территорий, — циничный пиар и недобросовестная реклама, которой уже никто не верит», — добавили в партии.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос о Крымском полуострове, выразил уверенность, что крымские города «вернутся домой».