Глава Минобороны Литвы прокомментировал миграционный кризис

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что справляться с миграционным кризисом литовским пограничникам помогают сотни военных.

«Что касается числа привлечённых военных ... оно довольно велико. Это сотни военных, которые уже сейчас помогают охранять границу», — приводит Delfi слова Анушаускаса.

Отмечается, что изменения в законах, которые планируется внести в Сейм, позволят военным задерживать других граждан. Иными словами, военные смогут выполнять функции пограничников.

По словам главы Минобороны, «армия готова к любому развитию событий».

Ранее стало известно, что глава Литвы Гитанас Науседа попросил у ЕС финансовой помощи для защиты от мигрантов.

Кроме того, поступила информация о том, что в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов.