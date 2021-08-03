Глава Минобороны Литвы прокомментировал миграционный кризис
- Reuters
«Что касается числа привлечённых военных ... оно довольно велико. Это сотни военных, которые уже сейчас помогают охранять границу», — приводит Delfi слова Анушаускаса.
Отмечается, что изменения в законах, которые планируется внести в Сейм, позволят военным задерживать других граждан. Иными словами, военные смогут выполнять функции пограничников.
По словам главы Минобороны, «армия готова к любому развитию событий».
Ранее стало известно, что глава Литвы Гитанас Науседа попросил у ЕС финансовой помощи для защиты от мигрантов.
Кроме того, поступила информация о том, что в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов.