Захарова прокомментировала заявление Кулебы о «камнях с неба»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, который пригрозил России «камнями с неба» из-за ситуации с Крымом.

«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооружённых сил Украины», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ранее ситуацию с Крымом в интервью журналисту Евгению Киселёву, пригрозил России «камнями с неба» из-за присоединения Крымского полуострова.

В Совфеде слова украинского дипломата назвали «несуразицей».

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.