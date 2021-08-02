В СФ назвали «несуразицей» заявление главы МИД Украины о «камнях с неба» из-за Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пригрозил России «камнями с неба» из-за ситуации с Крымом.

«Вместо того чтобы реально оценивать ситуацию с Крымом, реально оценивать взаимоотношения между Украиной и Россией, он (Кулеба. — RT) говорит какими-то образами, говорит какую-то несуразицу, которая вообще ни на чём не основывается. То есть это совершенно случайный человек, который оказался во главе Министерства иностранных дел Украины. Все эти его высказывания однозначно наносят огромный урон Украине как государству», — отметил сенатор.

Ранее Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию с Крымом в интервью журналисту Евгению Киселёву, пригрозил России «камнями с неба».

Он привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который Франция «уступила Пруссии в результате войны в 1871 году».

Кулеба заявил, что «как только эта историческая возможность представилась — сразу вернули всё обратно».

Глава МИД Украины добавил, что Киев будет вести такую же линию.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.