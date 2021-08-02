Глава МИД Украины пригрозил России «камнями с неба» из-за Крыма

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселёву, комментируя ситуацию с Крымом, пригрозил России «камнями с неба». Видео опубликовано на YouTube-канале «Кисельные берега».
Глава МИД Украины пригрозил России «камнями с неба» из-за Крыма
  • РИА Новости

Он привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который Франция «уступила Пруссии в результате войны в 1871 году».

По его словам, несмотря на отношения и контакты между двумя странами, «французская элита чётко знала, что она сделает при первой же возможности: вернёт Эльзас и Лотарингию». Кулеба заявил, что «как только эта историческая возможность представилась — сразу вернули всё обратно».

Глава МИД Украины добавил, что Киев будет вести такую же линию.

«Как там писали во время аннексии: «Главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба». Пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени», — сказал Кулеба.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что Украина умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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