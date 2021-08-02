Депутат от Крыма осудил заявление Кулебы о «камнях с неба» из-за полуострова

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пригрозил России «камнями с неба» из-за ситуации с Крымом.

«Кулебе нравится слушать самого себя и неважно, о чём ведётся речь — о реальных вещах или об ахинее. Главное, чтобы он с апломбом выступил, как ему кажется, перед мировой аудиторией, всё остальное вторично. Во всём идёт европейский подход, даже вспомнил, как Франция свои провинции возвращала», — пояснил Бальбек.

Депутат добавил, что у Украины «никто ничего не отнимал», подчеркнув, что Крым вернулся в состав России посредством «демократического выбора населения».

Также, по словам парламентария, выражение «камни с неба» Кулеба использовал «для красного словца».

Ранее Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию с Крымом в интервью журналисту Евгению Киселёву, пригрозил России «камнями с неба».

Он привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который Франция «уступила Пруссии в результате войны в 1871 году».

По словам Кулебы, «как только эта историческая возможность представилась — сразу вернули всё обратно».

Глава МИД Украины добавил, что Киев будет вести такую же линию.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.