Белорусский союз журналистов заморозил своё участие в МФЖ
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Об этом сообщается на официальном сайте БСЖ.
Среди главных причин разрыва контактов в Минске назвали игнорирование чиновниками Международной федерации журналистов позиции и аргументов БСЖ и периодическое грубое политическое вмешательство во внутригосударственные дела.
«По мнению участников расширенного секретариата, чиновники МФЖ неоднократно позволяли себе грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии и профессионального медиасообщества, проводили явно ангажированную и неконструктивную политику, регулярно отступали от базовых положений Конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов», — говорится в тексте резолюции.
Также в Минске обратили внимание на отсутствие солидарности с белорусскими журналистами в случае нарушения иностранными государствами и неправительственными организациями базовых прав и свобод сотрудников СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что свобода слова в стране превращается в экстремистскую деятельность. Вместе с этим он подчеркнул, что в республике не борются с инакомыслием или разными мнениями.
В июле Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.