Белорусский союз журналистов заморозил своё участие в МФЖ

Согласно резолюции расширенного секретариата Белорусского союза журналистов (БСЖ), организация замораживает своё участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает своё взаимодействие с соответствующими исполнительными структурами.

Об этом сообщается на официальном сайте БСЖ.

Среди главных причин разрыва контактов в Минске назвали игнорирование чиновниками Международной федерации журналистов позиции и аргументов БСЖ и периодическое грубое политическое вмешательство во внутригосударственные дела.

«По мнению участников расширенного секретариата, чиновники МФЖ неоднократно позволяли себе грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии и профессионального медиасообщества, проводили явно ангажированную и неконструктивную политику, регулярно отступали от базовых положений Конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов», — говорится в тексте резолюции.

Также в Минске обратили внимание на отсутствие солидарности с белорусскими журналистами в случае нарушения иностранными государствами и неправительственными организациями базовых прав и свобод сотрудников СМИ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что свобода слова в стране превращается в экстремистскую деятельность. Вместе с этим он подчеркнул, что в республике не борются с инакомыслием или разными мнениями.

В июле Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.