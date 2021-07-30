Лукашенко: свобода слова в Белоруссии превратилась в экстремистскую деятельность

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Свобода слова в Белоруссии превращается в экстремистскую деятельность. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: свобода слова в Белоруссии превратилась в экстремистскую деятельность
  • РИА Новости

«Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения — пропадёт страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность», — приводит БЕЛТА его слова на встрече с активистами.

Лукашенко отметил, что белорусские власти всегда адекватно воспринимали критику в свой адрес.

«Другая (история. — RT) — призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные сливы, кибератаки и доступ к личным данным», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что  проведёт 9 августа «большой разговор» с журналистами и экспертами.

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