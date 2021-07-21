Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

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Министерство юстиции Белоруссии подало в Верховный суд республики иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

«В связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства Министерством юстиции подано в Верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и оппозиционера Максима Знака.

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