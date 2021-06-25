В Белоруссии направили в суд дело против члена КС оппозиции Колесниковой

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Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и оппозиционера Максима Знака.
В Белоруссии направили в суд дело против члена КС оппозиции Колесниковой
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 УК Белоруссии («Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти»), ч. 3 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») и ч. 1 ст. 361-1 («Создание экстремистского формирования либо участие в нём»).

«Согласно материалам дела, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём», — заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что после изучения материалов дела в надзорном ведомстве пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, достаточности собранной доказательной базы.

«Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней — заключение под стражу», — заявили в Генпрокуратуре.

В конце 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, а также Колесниковой, члена КС Павла Латушко и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

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