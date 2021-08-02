В Минобороны Таджикистана рассказали о ходе учений у границы с Афганистаном

Совместные расширенные военные учения проходит с 1 по 10 августа на полигоне Харбмайдон в рамках военного сотрудничества и на основании ранее подписанных соглашений между Таджикистаном, Россией и Узбекистаном.

Об этом сообщил Интерфаксу начальник пресс-центра Министерства обороны Таджикистана Фаридун Махмадализода.

По его словам, с 1 августа все участники учений уже находятся на полигоне.

«В масштабных совместных учениях примут участие более 2 тыс. военнослужащих вооружённых сил трёх стран. В учениях будет задействовано 25 боевых и транспортных вертолётов, бомбардировщики, истребители, около 300 единиц бронетехники, орудия и различные артиллерийские средства, различная современная военная техника и другая спецтехника», — заявил Махмадализода.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что Россия нарастила численность воинского контингента на совместных трёхсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харбмайдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Также сообщалось, что совместные учения России и Узбекистана начались на горном полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. На учениях будут отработаны задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном.