В Совфеде заявили, что неонацизм на Украине может «дорого стоить Европе»

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которая сочла абсурдными выводы французского Министерства иностранных дел о неонацистских группировках на Украине, согласно которым их популярность «не превышает среднюю по Европе».
В Совфеде заявили, что неонацизм на Украине может «дорого стоить Европе»
  • Reuters

Как подчеркнула Ковитиди, ксенофобия и нацизм, «ядовито расцветшие на Украине», являются источником серьёзных проблем для всей Европы.

«Неслучайно европейские парламентарии, в том числе заместитель председателя комиссии по вопросам Конституции и законодательства сената Франции Натали Гуле, призывают европейское сообщество обратить внимание и жёстко реагировать на возросшую активность неонацистских сил на Украине. Всё новое — хорошо забытое старое», — отметила сенатор.

Ковитиди добавила, что неонацизм в центре Европы, поддерживаемый лидерами европейский держав, будет ей «дорого стоить».

«Память о миллионах человеческих жизней, зверски оборванных преступным фашистским режимом в годы Второй мировой войны, обязывает каждого из нас остановить эту коричневую чуму, какими бы фальшивыми лозунгами они ни прикрывались», — заключила она.

Ранее Захарова назвала абсурдными выводы французского МИД о неонацистских группировках на Украине.

Российский дипломат подчеркнула, что «про батальон «Азов» давно всем известно».

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